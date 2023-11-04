Запуск беспилотников в Орле придется согласовывать

Порядок согласования полетов воздушных судов утвердил региональный оперштаб.

Вступил в действие «Порядок направления документов для согласования полетов беспилотных воздушных судов над территорией Орловской области». Данный документ был разработан в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над территорией региона и наличием угроз безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции.

Протоколом заседания оперативного штаба Орловской области от 18 октября 2023 года № 35 на территории региона были запрещены полеты беспилотных воздушных судов (БВС) всех типов независимо от их веса без предварительного согласования с органом исполнительной власти специальной компетенции. Уполномоченным органом в данной сфере является региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Порядок определяет механизм предоставления документов для согласования полетов беспилотников над территорией региона. Согласно документу заявителями на получение согласования полетов БВС являются юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы всех типов БВС независимо от их веса. Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные ими в установленном действующим законодательством порядке.

Процедура направления документов такова: заявка (в электронном виде в формате PDF) для получения согласования на полеты БВС над территорией Орловской области подается в указанный выше департамент на его адрес электронной почты. Обязательно указание данных владельца и оператора беспилотника, фирмы производителя, модели и серийного номера БВС. К заявке прилагаются копии паспортов владельца и оператора, план использования воздушного пространства, время начала и окончания деятельности и границы района использования воздушного пространства.

Департамент не позднее чем через пять суток со времени регистрации документов принимает решение о согласовании или не согласовании полетов над территорией Орловской области, о чем письменно по электронной почте уведомляет не только заявителя, но и Национальный Центр управления обороной РФ. Заявитель или уполномоченное лицо после получения ответа из департамента направляет документы в НЦУО России для согласования использования беспилотника. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы всех типов БВС независимо от их веса в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за нарушение требований утвержденного порядка, предупреждает Оперативный штаб Орловской области.

ИА «Орелград»