Почти 400 орловцев за месяц стали безработными

Трудоустроить удалось почти вдвое меньше граждан, чем годом ранее.

В Орловской области в сентябре 2023 года статус безработного получил 381 человек, что в 1,4 раза меньше, чем было в сентябре 2022 года. При содействии государственной службы занятости трудоустроить за месяц удалось 225 человек, что в 1,8 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Такие данные приводит Орелстат со ссылкой на сведения профильного управления областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

«К концу сентября 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,9 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,6 тыс. человек имели статус безработного, в том числе 1,4 тысячи человек получали пособие по безработице, – уточнили в Орелстате. – В сентябре 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 16 человек».

Ранее пресс-служба губернатора сообщила о том, что в банке данных службы занятости Орловской области размещено 11,3 тысячи вакансий. Наибольшую потребность в работниках испытывают предприятия обрабатывающих производств (2,8 тысячи вакансий), учреждения здравоохранения и социальных услуг (1,6 тысячи вакансий), сельскохозяйственные предприятия (1,1 тысячи вакансии) и торговые организации (1 тысяча вакансий).

«Уровень заработной платы варьируется от минимального размера оплаты труда, составляющего на Орловщине 16 242 рубля, до 200 тысяч рублей отметила пресс-служба губернатора. – Самый высокий заработок – в производстве. Зарплату в размере 200 тысяч рублей предлагает орловская строительная организация директору предприятия. На Мценском заводе по обработке цветных металлов главный инженер и программист имеют возможность заработать 150 тысяч рублей в месяц, а начальник службы в промышленности и главный энергетик – 120 тысяч рублей».

Сообщается, что свыше 75 тысяч рублей зарплаты предлагают орловские медучреждения врачам разной специализации. Примерно на такой же заработок могут рассчитывать представители административно-управленческого персонала сельхозпредприятий региона, трактористы, слесари-сборщики, слесари-ремонтники, машинисты и др. В целом в перечне вакансий насчитывается свыше 2 тысяч должностей и свободных рабочих мест с зарплатой от 40 тысяч рублей и более.

ИА «Орелград»