СМИ заявили об увольнении инспектора по Орловской области

Леонид Соломатин ушёл в отставку.

Об этом сообщил «Орёлтаймс». По собственным данным издания, на данный момент место главного федерального инспектора по Орловской области в аппарате полномочного представителя президента РФ в ЦФО остаётся свободным.

«В числе претендентов называют двух генералов: Владимира Ивановского — первого заместителя губернатора в правительстве области и Анатолия Якунина — президента региональной федерации «Самбо»», – добавили в СМИ. Что касается Соломатина, то, по данным источников издания, он не собирается «на покой», а планирует продолжить свою карьеру в Москве.

В сентябре Леониду Соломатину исполнилось 60 лет. Он является выпускником Высшего пограничного военно-политического Краснознамённого училища КГБ СССР имени Ворошилова и Военной академии имени Фрунзе. В должности главного федерального инспектора по Орловской области Соломатин работал с 2017-го года.

Его предыдущий профессиональный путь связан со службой в различных пограничных округах. Также Соломатин – участник боевых действий в Афганистане и генерал-майор запаса.

ИА «Орелград»