При строительстве ДК под Орлом выявили нарушение закона

УФАС поставило точку в разбирательстве по поступившей жалобе.

Комиссия Орловского УФАС России выявила факт объединения заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров, что привело к нарушению прав потенциальных участников закупки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Как уже рассказывал «Орелград», антимонопольное дело было возбуждено минувшей весной, когда в адрес Орловского УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия администрации Орловского муниципального округа.

Последняя проводила открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству Баклановского сельского дома культуры. Заявитель в своей жалобе просил обратить внимание на то, что в предмет закупки были включены функционально и технологически не связанные между собой товары, работы и услуги. Победитель конкурса должен был не только построить СДК, но и поставить и смонтировать необходимое оборудование, вплоть до мебели и игр. По результатам рассмотрения жалобы были усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбуждено дело в отношении окружной администрации.

«В ходе рассмотрения дела комиссией Управления было установлено, что администрация в технической части аукционной документации, объединила работы по капитальному строительству, поставку комплексов инженерного и технологического оборудования, различного инвентаря, мебели, техники и иные товары применяемые в разных целях и разными способами, которые образуют разные товарные рынки, не обладают родовыми и однородными признаками, не являются монтируемым оборудованием, функционально и технологически между собой не связаны», – сообщает пресс-служба Орловского УФАС.

В результате в действиях администрации Орловского муниципального округа был официально установлен факт нарушения части 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции. В настоящий момент решается вопрос о привлечении заказчика к административной ответственности.

ИА «Орелград»