КСП проверила, как Орел тратит областные деньги

8.11.2023 | 8:00 Закон и порядок, Новости, Экономика

Аудиторы изучили расходование межбюджетных трансфертов.

Деньгохранилище ЦБ РФ по Орловской области. Фото: 2gis.ru / Анна Кудрявцева

Контрольно-счетная палата Орловской области провела выборочную проверку целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделенных за счет средств областного бюджета городу Орла в 2021 году. Также встречные проверки были проведены в муниципальных унитарных предприятиях «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» и «Зеленстрой». Было установлено, что межбюджетные трансферты в 2021 году составили 7,326 миллиарда рублей, или 74,1 процента от суммы всех поступлений городского бюджета. Они превысили собственные доходы бюджета Орла в 2,9 раза.

«При неисполнении бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета за счет дотации на сбалансированность бюджетом города Орла приняты дополнительные расходные обязательства на сумму 871,375 миллиона рублей, – сообщается в информации КСП. – Общая сумма кредиторской задолженности органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы города Орла по итогам 2021 года составила 917,6 миллиона рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 734,6 миллиона рублей».

Большую часть из сложившейся кредиторской задолженности составили долги муниципальных учреждений, которые составили 512,8 миллиона рублей. Аудиторы также выяснили, что в нарушение правил предоставления субсидии унитарными предприятиями были заявлены к возмещению расходы, на самом деле не подлежащие возмещению за счет субсидии. Речь в данном случае идет о сумме 6,7 миллиона рублей. В частности, к возмещению были заявлены расходы на оплату услуг и работ лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера и не состоящих в трудовых отношениях с МУП города Орла «Зеленстрой» (на сумму 2,955 миллиона рублей), а также расходы на выплату премий работникам МУП «Спецавтобаза» (на сумму 3,785 миллиона рублей) без наличия правового основания для их начисления.

ИА «Орелград»


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