В Орле запретили клеить афиши на стеклах

Изменения внесены в городские правила благоустройства.

Проект изменений в «Правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования «Город Орел» был внесен на рассмотрение в горсовет мэром. В частности, поправками уточняется понятие витрина – согласно новой редакции документа, это остекленные проемы окон и витражей экстерьера здания, строения, сооружения, предназначенные для экспозиции товаров и услуг для информации (рекламы) их содержания и особенностей потребления покупателями.

Правила дополнены несколькими новыми пунктами и абзацами. Согласно одному из них, в Орле не допускается развешивание и расклейка афиш, объявлений, плакатов и других информационных материалов на фасадах, в том числе витринах, окнах, дверях, а также с внутренней стороны остекленных элементов фасадов зданий, строений и сооружений. Исключение сделано для случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области, в том числе законодательством о выборах и референдумах.

Еще одним дополнительным пунктом запрещено размещение в витринах информационных конструкций. «Не допускается размещение в витринах информационных конструкций, не соответствующих настоящим Правилам», – говорится в документе. В случае нарушений демонтаж информационных конструкций осуществляется в порядке, установленном администрацией города Орла.

Также обновлены требования к палисадникам. «Ширина палисадника в существующей застройке определяется с учетом категории улицы и не может превышать 3 метров», – говорится в новой редакции правил. С точки зрения документа, палисадник – это участок земель территории общего пользования, имеющий декоративное ограждение и используемый для создания цветников, газонов, высадки декоративных кустарников, расположенный между границей земельного участка индивидуальной жилой застройки (не превышающий длину его фронтальной части) и автомобильной дорогой.

ИА «Орелград»