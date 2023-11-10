Путин наградил орловчанку Светлану Архипину

Орловский врач удостоилась медали Луки Крымского.

Президент РФ подписал соответствующий указ «О награждении государственными наградами» (№825 от 08.11.23). Орловчанка вошла в число выдающихся россиян, которые добились выдающихся успехов в различных сферах деятельности.

Архипина является доцентом кафедры внутренних болезней ОГУ имени Тургенева, кандидатом медицинских наук, автором около 100 научных публикаций. Также орловчанка – практикующий врач-инфекционистом высшей категории, сотрудник больницы имени Боткина.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, которая вручается именно за заслуги в сфере здравоохранения. Она учреждена в 2020-м году. Медаль названа в честь Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (Луки Крымского) – выдающегося хирурга, архиепископа Русской Православной Церкви.

ИА «Орелград»