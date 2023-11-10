В Ливенском районе обезвредили беспилотник

10.11.2023 | 13:10 Важное, Новости, Происшествия, СВО

Об этом рассказал губернатор.

Фото: портал Орловской области

Официальный комментарий появился в соцсетях Андрея Клычкова, а также на портале Орловской области.

«Сегодня утром на территории Ливенского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий. Ситуация находится под контролем, пострадавших нет», – объявил губернатор.

Предыдущая атака беспилотников на Орловскую область произошла 21 сентября. Тогда было обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые совершали попытки атаки объектов топливно-энергетического комплекса. Предположительной целью являлась нефтебаза «Дружба». В предыдущие сутки, 20 сентября, над Орловщиной сбили ещё два БПЛА.

ИА «Орелград»


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