У орловца изъяли почти 800 граммов марихуаны

15.11.2023 | 14:24 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Управление МВД по Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемый – житель Кромского района. Мужчине 39 лет.

Местная полиция «вышла» на него случайно. Сотрудники МВД расследовали дело о краже имущества. В его рамках они провели обыск по месту жительства гражданина. В его гараже нашли 798 граммов марихуаны.

Наркотики хранились в контейнере. Сам орловец заявил, что обнаружил дикорастущую коноплю в одной из местных деревень ещё летом. Мужчина сорвал растения и измельчил их.

В пресс-службе не уточнили, для чего предназначалась марихуана – для личного потребления или для продажи другим лицам. Возможно, это ещё предстоит выяснить полиции.

Так как, в любом случае, речь идёт о крупном размере, дело возбудили по второй части антинаркотической 228-й статьи УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет. Пока что подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования