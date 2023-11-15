У орловца изъяли почти 800 граммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, подозреваемый – житель Кромского района. Мужчине 39 лет.

Местная полиция «вышла» на него случайно. Сотрудники МВД расследовали дело о краже имущества. В его рамках они провели обыск по месту жительства гражданина. В его гараже нашли 798 граммов марихуаны.

Наркотики хранились в контейнере. Сам орловец заявил, что обнаружил дикорастущую коноплю в одной из местных деревень ещё летом. Мужчина сорвал растения и измельчил их.

В пресс-службе не уточнили, для чего предназначалась марихуана – для личного потребления или для продажи другим лицам. Возможно, это ещё предстоит выяснить полиции.

Так как, в любом случае, речь идёт о крупном размере, дело возбудили по второй части антинаркотической 228-й статьи УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет. Пока что подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»