В Орле приют для животных должен заработать до Нового года

Эксплуатация начнётся в декабре.

Объект строят на Новосильском шоссе, на территории, где раньше располагались помещения свинокомплекса «Спецавтобазы». Работами занимается ООО «СБМ».

Месяц назад на профильном комитете облсовета в качестве срока сдачи назывался «конец ноября». Такой период назвал начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский. Официально дата завершения работ установлена на 28-е декабря.

Как узнали «Орловские новости», власти планируют до 30 ноября завершить обустройство, а до Нового года ввести приют в эксплуатацию. Об этом СМИ рассказали в «Орёлгосзаказчике». Таким образом, если всё пойдёт по плану, первые четвероногие постояльцы появятся здесь уже в декабре.

Сейчас в помещениях обустраивают отопление, электрические сети, вентиляцию, пожарную сигнализацию, устанавливают клетки для животных, доделывают потолки и красят стены. Также к 30 ноября здесь утеплят трубопроводы, установят необходимые приборы, создадут сети связи.

Первоначально приют должны были сдать ещё в октябре минувшего года. Из-за того, что сроки существенно затянулись, подрядчика оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»