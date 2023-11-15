В Орле в детской поликлинике обновили аппарат УЗИ

15.11.2023 | 16:00 Медицина, Новости

Предыдущий отработал свой срок.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, медицинскую технику обновили в Детской поликлинике №2. Она получила новый ультразвуковой аппарат с набором датчиков.

Предыдущий аппарат УЗИ отработал 12 лет – это считается большим сроком. Новую технику купили в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Аппарат – портативный, поэтому его можно переносить из кабинета в кабинет или брать с собой на выезды к маломобильным пациентам.

«В комплекте три датчика. Мы можем провести обследование сердечно-сосудистой системы, печени, почек, брюшной полости, органов малого таза, головного мозга, щитовидной железы», – рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением поликлиники Ирина Алдошина.

В текущем году в учреждении планируется выполнить около 10 тысяч ультразвуковых исследований. С 1 января и на данный момент здесь сделано около 7,5 УЗИ.

Фото: vk.com/zdravorelobl

ИА «Орелград»


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