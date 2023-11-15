В Орле могут появиться новые скверы

Также комитет горсовета согласовал установку бюста орловского поэта.

Вопросы обсуждались на сегодняшнем заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Как сообщает пресс-служба городского Совета народных депутатов, депутаты поддержали предложенные им проекты решений. Теперь их предстоит утвердить на ближайшей сессии.

Наименование «сквер Орловских литераторов» предлагается присвоить территории у дома по переулку Почтовому, 16, и прилегающему «зелёному уголку», где установлен памятник Ивану Бунину. Как рассказали представители городской администрации, некие меценаты выразили желание провести реконструкцию территории у монумента писателю. Тогда в мэрии обратили внимание, что она не имеет собственного названия. К настоящему моменту уже существует проект этих работ, изготовленный в ОАО «Гражданпроект».

Также на карте может появиться «сквер имени князя Дмитрия Пожарского». Это тоже достаточно известное орловцам место – территория с неофициальным названием «царёв брод» рядом с Орловским муниципальным округом. Здесь в 1615-м году, в «смутное время», князь Дмитрий Пожарский сражался с польскими интервентами. Территорию тоже планируется благоустроить, причём в будущем году (в рамках соответствующих федеральных и муниципальных проектов).

Также комитет одобрил установку бюста поэта Евгения Аграновича – автора текста песни «От героев былых времен». Сквер его имени уже существует в Орле (на Новосильской улице, рядом с бывшим гастроном «Россия»). Теперь в нём появится бюст поэта – тоже благодаря меценатам. К скульптуре будет вести дорожка из тротуарной плитки.

ИА «Орелград»