Администрация Орла и ОМЗ проигнорировали острые вопросы

Их представители не явились на заседание профильного комитета облсовета.

На сегодняшнее заседание запланировали для обсуждения ряд «горячих» тем – затянувшееся благоустройство сквера «Дворянское гнездо», провалы в строительстве дороги по улице Орловских партизан и школы на улице Зеленина, ремонт Городской. Однако отвечать на острые вопросы оказалось некому.

Председатель комитета Виталий Рыбаков отметил, что в данных структурах, кроме мэра Орла и руководителя «Объединённого муниципального заказчика», есть и другие сотрудники, которые всё же могли бы найти возможность для общения с депутатами.

«Никто не соизволил прийти. Несколько объектов по нацпроектам провалены!», – выразил своё негодование Рыбаков. После этого он, в очередной раз, заявил, что в городе нужно ставить вопрос о соответствии чиновников занимаемым должностям.

ИА «Орелград»