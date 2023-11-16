Администрация Орла и ОМЗ проигнорировали острые вопросы

16.11.2023 | 13:15 Новости, Общество

Их представители не явились на заседание профильного комитета облсовета.

Фото: ИА «Орелград»

На сегодняшнее заседание запланировали для обсуждения ряд «горячих» тем – затянувшееся благоустройство сквера «Дворянское гнездо», провалы в строительстве дороги по улице Орловских партизан и школы на улице Зеленина, ремонт Городской. Однако отвечать на острые вопросы оказалось некому.

Председатель комитета Виталий Рыбаков отметил, что в данных структурах, кроме мэра Орла и руководителя «Объединённого муниципального заказчика», есть и другие сотрудники, которые всё же могли бы найти возможность для общения с депутатами.

«Никто не соизволил прийти. Несколько объектов по нацпроектам провалены!», – выразил своё негодование Рыбаков. После этого он, в очередной раз, заявил, что в городе нужно ставить вопрос о соответствии чиновников занимаемым должностям.

ИА «Орелград»


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