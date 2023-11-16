В Орле одна из улиц встанет на месяц

16.11.2023 | 13:38 Новости, Общество

Здесь введут ограничения на движение транспорта.

Фото: yandex.ru/maps

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Орла. Ограничения на движение транспортных средств введут в Советском районе на перекрёстке улицы Картукова и улицы Героев Пожарных. Они будут действовать с 19 ноября по 19 декабря текущего года.

Причиной являются работы по замене аварийного участка канализационной сети.

«Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей, – уточнили в мэрии. – Рассчитываем на ваше понимание!»

Кстати, в текущем году это место уже перекрывалось – по той же причине и тоже почти на месяц. Тогда канализацию обещали отремонтировать «бестраншейным методом». Видимо, решить вопрос окончательно не удалось.

ИА «Орелград»


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