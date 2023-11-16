Красный мост могут открыть для пешеходов до 30 ноября

Об этом заявил мэр Орла Юрий Парахин.

Градоначальник рассказал в соцсетях, что сегодня состоялось большое установочное совещание, где обсуждалась степень готовности моста. В нём участвовали не только представители заказчика и подрядчика, но и делегаты от всех предприятий, которые будут обслуживать или эксплуатировать переправу.

«Через пару дней «Уваровская ПМК-22» завершит установку перильного ограждения и приступит к демонтажу временного пешеходного моста. Планируем, что пешеходы пойдут по Красному мосту раньше 30 ноября», – сообщил мэр.

Также Парахин напомнил, что мост уже оборудован камерами наружного наблюдения, которые будут работать постоянно и круглосуточно. «Обращаю на это внимание и уличных художников. Не нужно разрисовывать мост, он и так вышел симпатичным!», – добавил мэр.

Кроме того, в рамках заседания определили другие дальнейшие текущие задачи. Так, в ближайшее время городское Управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства вместе с ГИБДД займётся установкой дорожных знаков, а также размещением остановочного павильона в районе ЦУМа. С улиц уберут таблички, где сообщается о перекрытии Красного моста.

В свою очередь, «ТТП» Орла проверит энергопутевое хозяйство на соответствие нормам и правилам – ещё раз. В середине следующей недели на мосту состоятся обкатки трамвая и троллейбуса. Они пройдут в «холодном» и «горячем» режимах (без напряжения и с ним). А «Спецавтобаза» будет готовиться к работам по зимней уборке моста.

ИА «Орелград»