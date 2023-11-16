В Болхове смонтируют 10 новых остановок

Для них уже выбрали места.

Как пишет районная газета «Болховские куранты», стены остановочных павильонов будут выполнены из прозрачного калёного стекла, крыша – из поликарбоната, а каркас – из металла.

Внутри каждой остановки будет по деревянной скамье. Также на каждом павильоне повесят табличку с названием.

Остановки монтируют в рамках ремонта местной улицы Ленина. Средства на оплату работ выделены из Дорожного фонда Орловской области.

Ранее в Орле стартовали работы по установке 16 павильонов. На данный момент готовы семь из них: шесть по улице Комсомольской и ещё одна – у гимназии №19 по улице Горького. Остальные павильоны, в основном, тоже установят на Комсомольской.

ИА «Орелград»