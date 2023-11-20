В Орле обсудили налоговые преференции для участников СВО

20.11.2023 | 22:05 Новости, СВО, Экономика

Предварительные итоги реализации мер поддержки обсудили на семинаре в Орловской ТПП.

Фото: ТПП Орловской области

В Торгово-промышленной палате Орловской области состоялся семинар для бизнеса по вопросам оказания работодателями помощи участникам СВО, мер поддержки и предоставления налоговых преференций указанным категориям граждан. Начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников напомнил о том, что призыв на военную службу по мобилизации или при заключении контракта не может быть основанием для увольнения. В данном случае действие трудового договора просто приостанавливается, а на период службы за военнослужащим сохраняется место работы и должность.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС России, с докладом на совещании выступила начальник отдела оказания государственных услуг Елена Левушкина. Она рассказала, что преференции предусмотрены для всех категорий военнослужащих. Для физических лиц -собственников имущества, например, предусмотрены льготы в отношении одного объекта каждого вида имущества. Иными словами, льгота распространяется на один жилой дом, одну квартиру, один гараж или одну комнату.

«Кроме того, военнослужащие не платят земельный налог с шести соток, а также освобождаются от уплаты налога за одну единицу транспортного средства, – сообщила Елена Левушкина. – Общая сумма предоставленной данной категории налогоплательщиков льготы по транспортному налогу за 2022 год составила порядка 1,3 миллиарда рублей».

По ее словам, сведения о мобилизованных гражданах представляются в налоговую службу напрямую из Минобороны России, поэтому большинство льгот применятся автоматически в беззаявительном порядке. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России работает промостраница, где подробно описаны меры поддержки мобилизованных граждан.

Например, на период службы мобилизованного руководителя организации ограничено привлечение к ответственности за непредставление ряда документов и продлеваются сроки подачи ряда налоговой и бухгалтерской отчетности. Льготы предусмотрены и для индивидуальных предпринимателей. Если ИП применяет патент, срок действия которого истекает в период военной службы, то считается, что он получил новый патент. Если предприниматель использует упрощенную систему налогообложения, то он может учесть для целей налогообложения расходы в виде безвозмездно переданных денег и иного имущества.

ИА «Орелград»


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