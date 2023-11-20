Лучшие чтецы Орловской области сойдутся в финале

Финал состоится 30 ноября в Орловской областной библиотеке имени Бунина.

В Орловской области близится к своему завершению VII конкурс чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» (поэзия XX-XXI вв.). Он стартовал в сентябре, а 30 ноября 2023 года в 10.00 в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина состоится его финал. Как пояснили в библиотеке, в конкурсе участвуют ученики 9-11-х классов общеобразовательных учреждений города Орла и Орловской области.

«Основные задачи конкурса: привлечение внимания молодежи к богатейшему литературному наследию Орловщины, популяризация искусства художественного чтения литературных произведений, содействие раскрытию творческого потенциала участников», – пояснили в библиотеке имени Бунина, которая проводит эту акцию совместно областным Институтом развития образования.

В этом году конкурс посвящен творчеству орловских писателей XX-XXI веков. Организаторы надеются на выявление ярких творческих индивидуальностей – в финале сойдутся лучшие чтецы региона на данный момент. Отметим, что конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и общекультурные цели, в том числе пропаганду книги и чтения как важнейших факторов духовной жизни человека. Еще одна задача этого года заключается в побуждении у участников «стремления к прочтению и дальнейшему углубленному изучению творчества орловских писателей».

Первый этап, муниципальный, проводился в районах и городах Орловской области с 14 сентября по 9 ноября 2023 года. Награждение победителей и участников конкурса пройдет 30 ноября по итогам финала в областной библиотеке им. Бунина. Интересно, что форму проведения первого этапа и отбора участников определяли организаторы на местах. А второй этап определен четко: он представляет собой чтение стихотворений участниками конкурса. Последовательность выступления конкурсантов определяется по алфавиту. Не допускается использование мультимедийного и музыкального сопровождений.

Участник конкурса может получить от 1 до 15 баллов по следующим критериям оценок: сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность, выход и уход со сцены) – до 5 баллов; выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, интонирование, культура произношения, темпоритмическое разнообразие приемов) – до 5 баллов; исполнительское мастерство (контакт и общение со зрителем, эмоциональное воздействие на слушателей) – до 5 баллов. Победителям будут вручены дипломы, участникам – сертификаты.

Возрастеное ограничение: 12+

ИА «Орелград»