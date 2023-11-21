В Орле на Раздольной ремонтируют участок теплосети

Работы выполняют сотрудники компании «Квадра».

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, речь идёт о реконструкции участка. Работы пройдут без отключения теплоснабжения и горячей воды у потребителей.

Теплоэнергетики заменят 110 метров ветхих труб диаметром 720 миллиметров. На их место поставят современные трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля. Она позволяет сокращать время поиска места утечки теплоносителя.

Также специалисты заменят компенсаторы, запорную арматуру и неподвижные опоры теплосети.

Реконструкция участка тепловой сети позволит повысить качество и надежность теплоснабжения 29 многоквартирных домов и трёх объектов социальной инфраструктуры.

Общая стоимость работ составит 15 с половиной миллиона рублей. В рамках реконструкции будет проведено благоустройство данной территории.

ИА «Орелград»