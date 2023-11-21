Собчак обратила внимание на онкобольную орловчанку

21.11.2023 | 17:22 Закон и порядок, Медицина, Новости

Женщина не может получить бесплатные лекарства.

Фото: ИА «Орелград»

Информация появилась в личном телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Как рассказала журналистка, больная живёт в Орле – женщине 55 лет. Ей диагностировали онкологию яичников и левой молочной железы. Ещё в июле в Орловском онкодиспансере ей выписали препарат «Олапариб». Лекарство надо принимать два года. При этом месячный курс обходится в 300 тысяч рублей, однако орловчанка имеет право получать препарат бесплатно.

Однако по факту, когда женщина пришла в аптеку, то получила отказ. Лекарства не оказалось в наличии. Родственники больной обратились в прокуратуру. Суд встал на сторону онкобольной. Решение было вынесено 22 сентября, после чего орловчанка смогла получить две пачки препарата.

Однако уже в следующем месяце женщина столкнулась с той же проблемой. Препарата снова не оказалось.

Таким образом, лечение уже пошло не по плану, что угрожает жизни и здоровью пациентки. Указывается, что орловский депздрав уже трижды открывал тендеры на получение данного лекарства (в том числе, и для исполнения судебных актов). На данный момент по двум из ним определён поставщик.

Как сообщается в телеграм-канале, официальные органы (отдел лекарственного обеспечения, приёмная и заместитель начальника Департамента здравоохранения Орловской области) не ответили на звонки журналиста.

ИА «Орелград»


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