В Орле перед Красным мостом увеличат уровень освещенности

21.11.2023 | 7:01 ЖКХ, Новости

Работы должны быть завершены до конца декабря.

Фото Администрации города Мценска

Подрядчика нашли с помощью запроса котировок. Победителем признано ООО «Геосервис-Орел». Цена контракта – 3,56 млн рублей, указано в ГИС «Закупки».

Уровень освещенности должны увеличить на улице Гостиной, на Московской до улицы Революции. Подрядчику предстоит демонтировать старые светильники и кронштейны, заменить питающие провода, установить новые крепления и лампы.  Это необходимо для повышения качества и комфорта городской среды, обеспечения видимости в темное время суток и при непогоде, создания безопасных условий для пешеходов и автомобилей, указано в проекте контракта.

Срок гарантии качества работ, а также материалов – пять лет со дня подписания документа о приемке.

Напомним, движение по Красному мосту обещают открыть 30 ноября.

ИА “Орелград”

 

 


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