Орелтранссигнал купил новые камеры для оживленного перекрестка

21.11.2023 | 7:11 ЖКХ, Новости

Стандартный набор фиксируемых нарушений дополнен.

Новые аппараты будут контролировать пересечение Карачевского шоссе, улиц Васильевской и Спивака. Технические средства автоматической фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения поставит нижегородское ООО ГК «Инфострой». Цена контракта – 5,177 млн рублей. Электронный аукцион в ГИС «Закупки» позволил бюджету сэкономить почти миллион.

Фиксируемые нарушения: заезд за стоп линии, проезд на красный свет светофора, поворот налево или разворот в нарушении требований предписанных дорожными знаками или разметкой, нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Товар должен быть поставлен в течение семи дней, указано в проекте контракта.

Отметим, недавно мэр Орла утвердил новую схему расстановки знаков на пересечении Карачевского шоссе и улицы Спивака.

ИА “Орелград”

 

 

 


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