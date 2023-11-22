Облсовет предложил поддержать детей, больных фенилкетонурией

22.11.2023 | 17:11 Медицина, Новости

Семьи, где они растут, будут получать выплату.

Фото: пресс-служба областного совета

Тему обсудили сегодня на внеочередном заседании профильного комитета.

Фенилкетонурия – редкое генетическое заболевание. Сейчас в нашей области всего 25 детей с таким диагнозом. Каждому из них назначена пожизненная диета – без высокобелковых продуктов. В месяц она обходится минимум в восемь тысяч (из товаров отечественного производства) либо в четырнадцать тысяч (из товаров импортного производства).

Меры поддержки пациентов с таким диагнозом есть в 19 регионах России. Больных обеспечивают необходимыми продуктами. Также семьи получают специальные выплаты. Депутаты Владислав Числов и Иван Дынкович предложили коллегам к рассмотрению проект закона, вводящего финансовые меры поддержки и в нашем регионе.

«Потребуется всего три миллиона триста тысяч рублей в год. Из расчёта чуть более десяти тысяч рублей на одного ребенка в месяц», — пояснил Владислав Числов.

Сейчас законопроект рассматривает губернатор. Если он получит положительное заключение, то его обсудят на ближайшей сессии облсовета, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

ИА «Орелград»


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