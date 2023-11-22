В Орле дети нарисовали открытки для участников СВО

Послания доставят в зону боевых действий.

Акция проходила в Орловской детской школе изобразительных искусств и ремёсел. Она стартовала 7 ноября.

Как рассказали в пресс-службе администрации Орла, дети нарисовали для военнослужащих копии любимых советских новогодних открыток, в том числе времён Великой Отечественной войны. Дизайн оригиналов изображений был разработан известными художниками – Виктором Зарубиным, Андреем Костиным, Александром Васильевым, Надеждой Базаровой, Владимиром Четвериковым и другими.

На обратной стороне учащиеся написали свои обращения к защитникам Отечества.

«Большинство ребят не знают имён наших бойцов, но с теплом, любовью и большой ответственностью подходят к выполнению копий открыток. Дети надеются, что выполненные открытки наши защитники будут носить у самого сердца, и верят, что однажды они встретятся со своими Героями и узнают их имена», – рассказала методист школы Ирина Морозова.

ИА «Орелград»