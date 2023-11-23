На Орловщине плату за вывоз мусора могут поднять на 30%

23.11.2023 | 18:06 ЖКХ, Новости

Такими планами поделились в профильном департаменте.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области опубликовал проект территориальной схемы распределения ТКО. Помимо всего прочего, в документе приводятся прогнозные значения предельных тарифов в данной сфере.

На будущий год предельная стоимость вывоза одного кубометра мусора определяется в 655,5 рублей. Текущий тариф составляет 506,5 рублей. Таким образом, стоимость данной услуги может вырасти примерно на 30%.

Эти цифры устанавливаются для регионального оператора по обращению с ТКО – «УК Зелёная роща». Однако очевидно, что они повлияют и на то, что увидят в платёжных документах конечные потребители – жители Орловской области.

Ранее стоимость данной услуги не росла так быстро. В 2021-м году она подорожала примерно на 3%, в 2022-м – на 4%, в текущем – на 7%.

ИА «Орелград»


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