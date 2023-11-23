ТТП Орла ищет 68 водителей автобусов

Также предприятию необходимо отремонтировать 65 единиц транспорта.

Об этом рассказал глава горсовета Орла Василий Новиков. Сегодня он встретился с руководством «Трамвайно-троллейбусного предприятия» и подробного обговорил с ним текущие проблемы.

Они касаются как кадров, так и техники. Сейчас в автобусном парке ТТП работают 100 водителей, однако предприятию требуются ещё 68 таких сотрудников.

Также на ТТП есть существенные «затыки» с трамваями и троллейбусами. Из 80 трамвайных вагонов 41 находится в ремонте. На линию выходят только 29. Ещё 10 являются спецтехникой.

Из 39 троллейбусов шести нужен капитальный ремонт, ещё дюжине – ремонт кузовной части.

Автопарк предприятия состоит из 150 автобусов, включая 48 новых современных ЛиАЗов. Восемь из них не используются именно из-за нехватки водителей. Также ТТП владеет 32-мя ПАЗиками, причём шесть из них тоже необходимо как следует привести в порядок.

ИА «Орелград»