На Орловщину поступило 10 тысяч доз детской вакцины от гриппа

Это произошло в течение рабочей недели.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, в целом по стране заболеваемость гриппом выросла на 5%. При этом на территории РФ циркулируют сразу несколько штаммов заболевания.

«Стоит поторопиться, пока вакцина в наличии! Напоминаем, что действует она целый год, а привиться в более позднее время будет уже невозможно вплоть до следующей прививочной кампании», – отметили в депздраве.

Планируется, что вакцинация от гриппа завершится в середине декабря. Получить бесплатную прививку можно в поликлинике или ФАПе по месту своего жительства.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в Орловской области от гриппа привились примерно 230 тысяч человек. Это около 43% от всей численности населения нашего региона.

ИА «Орелград»