Дом, в котором бывал Лев Толстой, получит зону охраны

Эксперты выдали положительное заключение на разработанный проект.

В Орле научно-проектная документация «Проект границ территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 25-27 сентября 1898 г. бывал Л.Н. Толстой», 1898 г.» успешно прошла историко-культурную экспертизу. Эксперты выдали на нее положительное заключение, решив, что документация отвечает требованиям федерального законодательства об охране памятников. Решение было вынесено на основании проведенных историко-градостроительных исследований, ландшафтно-визуального анализа и обоснований состава и границ зон охраны объекта культурного наследия.

Проектом предполагается установить зоны охраны объекта культурного наследия в составе: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Дом, о котором идет речь, расположен в Орле на улице Горького, 45-А. Заказчиком разработки научно-проектной документации выступило управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Согласно проекту охранная зона ОЗ-1 определена на свободной от застройки дворовой территории, включая проезд перед торцевым северо-восточным фасадом. Она также включает в себя здание по улице Горького, 45, примыкающее к юго-западному торцу объекта, фасад которого оформлен в едином стиле с фасадом объекта культурного наследия.

Охранная зона ОЗ-2 определена по улице Горького, перед главным фасадом объекта культурного наследия и в стороны от него, в границах зоны наилучшей видимости объекта. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ-1 определена к северу и западу от предлагаемой охранной зоны, она необходима для регулирования градостроительной деятельности на застроенной территории. Зона охраняемого природного ландшафта «не устанавливается в связи с отсутствием в границах предполагаемого зонирования исторических природных ландшафтов». После официального утверждения зон охраны в их границах будут установлены режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам.

Из исторической справки следует, что указанный дом был построен в 1798 году для вице-губернаторов. В начале 1800-х годов здание было передано шефу и штабу Кирасирского Военного ордена полка, расквартированного в Орле. Оно называлось «офицерским» и «генеральским» корпусом. В 1812 году здание использовалось как одно из помещений «Главного временного госпиталя», созданного в Орле по приказу Михаила Кутузова. С 1818 года в доме размещался штаб 2-го резервного кавалерийского корпуса.

В 1860 году в здании располагался штаб 36-й пехотной дивизии, которая дислоцировалась в губернии до 1914 года. В 1868-1869 годы дом был перестроен для квартиры губернатора и его канцелярии. 29 июля (10 августа) 1869 года во время посещения Орла император Александр II с императрицей и великими князьями Павлом и Николаем Александровичами останавливался в доме губернаторов, где принимал представителей губернского дворянства, высшего чиновничества, воинских частей и городского общества. А в сентябре 1898 года, в период работы над романом «Воскресение», к губернатору Трубникову приезжал Лев Николаевич Толстой, о чем свидетельствует мемориальная доска, установленная в 1960 году на фасаде.

ИА «Орелград»