Орловец украл сварочный аппарат прямо из магазина

Возбуждено уголовное дело.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что сумма материального ущерба составила около семи тысяч рублей. Подозреваемому 36 лет. Его удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

«Мужчина, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, забрал со стеллажа аппарат, положил его к себе в рюкзак и покинул место происшествия», – рассказали в полиции.

После совершения кражи орловец отправился на рынок и сбыл с рук свою «добычу».

Известно, что ранее данный гражданин подвергался административному наказанию. Кроме того, орловец является фигурантом другого уголовного дела, возбуждённого в связи с мелким хищением. Оно ещё расследуется и пока не передано в суд.

ИА «Орелград»