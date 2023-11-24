Орловец украл сварочный аппарат прямо из магазина

Возбуждено уголовное дело.
Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.
Известно, что сумма материального ущерба составила около семи тысяч рублей. Подозреваемому 36 лет. Его удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.
«Мужчина, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, забрал со стеллажа аппарат, положил его к себе в рюкзак и покинул место происшествия», – рассказали в полиции.
После совершения кражи орловец отправился на рынок и сбыл с рук свою «добычу».
Известно, что ранее данный гражданин подвергался административному наказанию. Кроме того, орловец является фигурантом другого уголовного дела, возбуждённого в связи с мелким хищением. Оно ещё расследуется и пока не передано в суд.
ИА «Орелград»