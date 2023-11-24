Орловец украл сварочный аппарат прямо из магазина

24.11.2023 | 13:39 Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело.

Фото: minobraz.kamgov.ru (иллюстративное)

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Известно, что сумма материального ущерба составила около семи тысяч рублей. Подозреваемому 36 лет. Его удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале.

«Мужчина, удостоверившись, что за ним никто не наблюдает, забрал со стеллажа аппарат, положил его к себе в рюкзак и покинул место происшествия», – рассказали в полиции.

После совершения кражи орловец отправился на рынок и сбыл с рук свою «добычу».

Известно, что ранее данный гражданин подвергался административному наказанию. Кроме того, орловец является фигурантом другого уголовного дела, возбуждённого в связи с мелким хищением. Оно ещё расследуется и пока не передано в суд.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2023 год

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