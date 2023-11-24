Орлу обещали 40 млн рублей на разблокировку счетов администрации

Поправки в бюджет города озвучили на сессии горсовета 24 ноября.

Документального подтверждения финансовой помощи со стороны Орловской области пока нет, признал заместитель мэра Орла Алексей Степанов. Однако чиновник выразил уверенность, что 40 млн рублей поступят в казну в 2023 году (еще 60 млн – в начале 2024). Это позволит «довести лимиты». До 29 ноября администрация Орла должна внести платеж по коммерческому кредиту, в противном случае муниципалитет попадет в список недобросовестных партнеров и это закроет путь к новым заимствованиям. Также Алексей Степанов уточнил, что из 139 учреждений образования счета уже заблокированы у 51.

Депутаты поверили заместителю мэра «на слово» и поддержали корректировку бюджета, однако осудили, что поправки в казну города в очередной раз вносятся с голоса.

Напомним, в ноябре бюджетным учреждениям Орла стали массово поступать требования об уплате налогов и страховых взносов. Общий объем долга – 736 млн рублей. На профильном комитете облсовета Алексей Степанов затруднился назвать сумму дотации, которая закрыла бы все потребности областной столицы: проблем и обязательств слишком много, а средств мало.

ИА “Орелград”