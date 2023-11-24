Орловские волонтёры попали в аварию в ЛНР

Объявлен внеочередной сбор.

Информация появилась в телеграм-канале «СНГ» (Содружество Неравнодушных Граждан).

Известно, что авария произошла неподалёку от города Попасная. Трое волонтёров из Орла отвозили помощь российским военнослужащим (из подразделения Воздушно-Десантных Войск). На обратном пути (у перекрёстка «Чернянка-Ивановка-Казачок») автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и снова встал на колёса. При этом у машины даже не заглох двигатель.

Орловцы остались живы, но получили травмы. Известно, что водитель по имени Иван сильно ударился головой. Волонтёров осмотрели в местном травмпункте, а автомобиль, который уже не смог ехать самостоятельно, погрузили на грузовую машину и отправили в Орёл.

Ожидается, что орловцы тоже прибудут на «малую родину» на днях, возможно, на такси или «попутке».

Все, кто хочет помочь волонтёрам, попавшим в трудную ситуацию, могут перечислить средства на карту 2200 1523 0119 8944, получатель Егор Е.

ИА «Орелград»