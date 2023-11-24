Орёл отказывается пороть сам себя

Вместо организации площадок для мусора предлагают свергнуть регоператора.

На сессии горсовета 24 ноября заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области Алексей Васильев сообщил, что количество обращений по некачественной организации вывоза мусора увеличилось на четверть. Причины: недостаточное количество площадок и контейнеров, несвоевременный вывоз.

Васильев уточнил, что территорию накопления должны приводить в порядок УК (у многоквартирных домов) и администрация Орла (в частном секторе). Зачастую перевозчик забирает мусор, а все вокруг остается не убрано. К администрации и управляющим компаниям подано 17 исковых заявлений в суд.

Заместитель председателя горсовета Влалимир Негин проигнорировал уточнение и продолжил критиковать вообще: «Такой вакханалии нет нигде. А как так может быть? Работают по одному законодательству».

Негин предложил вынести вопрос на Орловский областной Совет. Зампред горсовета пояснил, что регион выбирал регоператора и должен его контролировать. Также он предположил, что властям придётся рассмотреть вопрос о передаче соответствующих полномочий в муниципальное образование.

ИА «Орелград»