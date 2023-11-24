Орловский ЦУР возглавила Юлия Сулим

Ранее она работала на ГТРК «Орёл».

Такая информация опубликована в официальных соцсетях Центра Управления Регионом Орловской области. Ранее ЦУРом руководила Анастасия Пилипенко (супруга бывшего члена регионального правительства – экс-руководителя Департамента информационных технологий Александра Пилипенко).

Юлия Сулим родилась в 1987-м году. Работала редактором новостей на «Экспресс радио Орёл», в пресс-службе администрации города, затем – ведущей и корреспондентом «Вести. Орёл».

ЦУР Орловской области создан в 2020-м году. Официально его главной задачей является мониторинг и обработка всех видов обращений, поступающих от орловцев в адрес региональных и муниципальных властей, в том числе, для направления соответствующей информации в федеральный центр.

ИА «Орелград»