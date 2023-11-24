Власти всё-таки нашли подрядчика для контракта на миллиард

Речь идёт о строительстве подстанции в ОЭЗ «Орёл».

Конкурс, уже во второй раз, проводила Корпорация развития Орловской области. Первая попытка провалилась из-за отсутствия заявок.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 999 миллионов 900 тысяч рублей. Согласно данным портала Госзакупок, во втором конкурсе участвовали две организации. 20 ноября Корпорация развития завершила сбор заявок, 23-го числа – подвела итоги мероприятия.

Названия компаний-участников пока не раскрываются. Известно, что первая предложила построить объект за 925 миллионов рублей, вторая – всего за 850 миллионов. Однако организаторы отдали предпочтение именно первой, более «дорогой» заявке.

Отметим, что на первый аукцион, признанный несостоявшимся, всё же поступила одна заявка, забракованная Корпорацией, причём речь шла о той же сумме в 850 миллионов. Скорее всего, на оба конкурса заявлялась одна и та же компания. Однако в итоге контракт ей так и не достался.

ИА «Орелград»