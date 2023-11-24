Западный обход Орла могут построить до срока

24.11.2023 | 15:26 Новости, Строительство

Всё зависит от федеральных властей.

Фото: Упрдор Москва – Харьков

Им, по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова, направлено соответствующее обращение. Областное правительство просит сдвинуть сроки реализации программы на 2024-й – 2026-й годы. Пока что строительство дороги запланировано на период с 2025-го по 2028-й.

Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Антон Чупахин в интервью для «Центра управления регионом».

Также чиновник напомнил, что объект будет строить Федеральное казённое учреждение Управление дорогой «Москва – Харьков». Для жителей нашего региона пользование Западным обходом будет бесплатным.

К настоящему моменту проект и смета уже готовы, они проходят госэкспертизу. Региональное правительство ожидает, что положительное заключение на ПСД по Западному обходу Орла дадут до конца текущего года.

ИА «Орелград»


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