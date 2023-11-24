Западный обход Орла могут построить до срока

Всё зависит от федеральных властей.

Им, по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова, направлено соответствующее обращение. Областное правительство просит сдвинуть сроки реализации программы на 2024-й – 2026-й годы. Пока что строительство дороги запланировано на период с 2025-го по 2028-й.

Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Антон Чупахин в интервью для «Центра управления регионом».

Также чиновник напомнил, что объект будет строить Федеральное казённое учреждение Управление дорогой «Москва – Харьков». Для жителей нашего региона пользование Западным обходом будет бесплатным.

К настоящему моменту проект и смета уже готовы, они проходят госэкспертизу. Региональное правительство ожидает, что положительное заключение на ПСД по Западному обходу Орла дадут до конца текущего года.

ИА «Орелград»