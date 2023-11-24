16-летнюю орловчанку похитили трое мужчин

Девушка уже освобождена.

По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на Следственное управление Следственного комитета по нашему региону.

Известно, что похищение произошло 21-го ноября, в этот вторник. Трое мужчин усадили несовершеннолетнюю девушку в автомобиль и попытались увезти в Краснодарский край.

Однако их задержали – в ночное время суток, уже в Ростовской области, на трассе «Дон».

По предварительным данным, один из подозреваемых уже был судим за аналогичное преступление (похищение человека). Двое других работают на железной дороге в качестве проводников.

Все трое фигурантов задержаны. К настоящему моменту девушка вернулась домой, к родителям.

ИА «Орелград»