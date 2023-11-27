В Орловской области зарплата за год реально выросла на 11%

Оперативные данные о заработной плате представили статистики.

В Орловской области в сентябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций, составила 46 620 рублей. Такие оперативные данные приводит Орелстат. По сравнению с августом 2023 года она увеличилась на 1,7 процента, по сравнению с сентябрем предыдущего года увеличилась – на 17 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2023 года выросла по сравнению с сентябрем 2022 года на 11 процентов. Поясним, что в последнем случае учитывается инфляция, которая «съедает» часть повышение заработка.

«По состоянию на 1 ноября 2023 года по форме №3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате» ни один хозяйствующий субъект Орловской области, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил», – отметили в Орелстате и добавили, что в оплате труда по различным видам экономической деятельности сохраняется привычная дифференциация.

Так, в рейтинге зарплат традиционно лидируют работники финансовой и страховой деятельности, средняя зарплата которых в отчетном периоде времени составила 66 232 рубля в месяц. За ними следуют работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 60 834 рубля, транспортировки и хранения – 53 424 рубля. Чиновники на этот раз в тройку лидеров не попали, что случается нечасто. Сотрудники сферы государственного управления расположились на четвертом месте регионального рейтинга со средней зарплатой в размере 51 873 рубля в месяц.

В список статистики также включили работников обрабатывающих производств, зарабатывающих в среднем по 50 509 рублей в месяц, предприятий сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром – 48 423 рубля, оптовой и розничной торговли – 45 002 рубля, строительства – 42 898 рублей, сферы образования – 38 273 рубля, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 36 355 рублей, здравоохранения и социальных услуг – 35 965 рублей.

ИА «Орелград»