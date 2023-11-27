На Орловщине введут новую стоимость недвижимости

Результаты кадастровой оценки начнут применяться с начала следующего года.

Как сообщает Управление Росреестра Орловской области, с 1 января 2024 года в регионе будет применяться новая кадастровая стоимость недвижимости. Результаты кадастровой оценки были утверждены постановлением правительства Орловской области от 19 октября 2023 года № 703. Узнать кадастровую стоимость можно с помощью онлайн-сервисов Росреестра «Публичной кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и «Фонд данных государственной кадастровой оценки». В поисковике достаточно ввести кадастровый номер объекта.

«В этом году на территории региона проведена очередная государственная кадастровая оценка одновременно в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, за исключением объектов, сведения о которых отсутствовали в ЕГРН по состоянию на 1 января этого года, – говорит руководитель орловского Управления Росреестра Надежда Кацура. – На сегодняшний день определена кадастровая стоимость более 575 тысяч объектов».

В ведомстве напомнили о том, что для определения кадастровой стоимости недвижимости в каждом регионе страны были созданы специальные бюджетные учреждения. Так, в Орловской области в случае возникновения сомнений в правильности оценки жители региона могут обратиться в «Бюро технической инвентаризации». Кстати, по данным Росреестра, в текущем году в орловские собственники оспорили кадастровую стоимость 1112 объектов недвижимости, в том числе 1072 земельных участков.

«В результате кадастровая стоимость в размере рыночной установлена в отношении 877 объектов недвижимости, – в региональном Управлении Росреестра. – Изначальная суммарная величина оспариваемой кадастровой стоимости превысила 9,578 миллиарда рублей, а после пересмотра составила 6,584 миллиарда рублей. Итоговое снижение кадастровой стоимости в сумме составило 2,993 миллиарда рублей».

ИА «Орелград»