Зимняя уборка Орла обойдется в 40 миллионов рублей

Подрядчика ищет «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»

В Орле объявлен тендер на выполнение работ по содержанию в надлежащем санитарном состоянии автомобильных дорог города. Организатором торгов выступает администрация областного центра, заказчиком – муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Последнее и заключит контракт с подрядчиком. Исполнение договора предусмотрено с даты его заключения, срок окончания работ – 30 апреля 2024 года. Цена контракта составит 40 миллионов рублей, средства поступят из муниципального бюджета.

Подрядчик будет обязан следовать не только контракту, но и регламенту содержания в надлежащем санитарном состоянии автомобильных дорог города Орла. Согласно ему зимняя уборка включает в себя подметание, сдвигание, удаление и вывоз снега и снежно-ледяных образований. При выполнении работ по механизированной уборке снег высотой до 2 см убирается щеткой, при большей высоте снега – плугом и щеткой. Лотки улиц являются местом для временного складирования снега, счищаемого с проезжей части улиц на ширину 1,5 метра от бордюрного камня или от среза асфальта.

«Сдвинутый снег укладывается в валы и кучи, расположенные параллельно бортовому камню с таким расчетом, чтобы в основании вал был не шире 1,5 метра и вывозится автотранспортом с погрузкой в кузов погрузчиком, – говорится в регламенте. – В валах снега должны быть сделаны разрывы: на остановках общественного транспорта – не менее 40 метров; на пешеходных переходах – не менее 20 метров; на съездах на межквартальные проезды, дворовые территории и прилегающие территории – на ширину съезда. Вслед за проходом погрузчиков, лотки должны быть очищены от остатков снега».

На улицах с односторонним движением транспорта подметание проезжей части должно начинаться с левой стороны, которая должна быть очищенной от снега и наледи до бортового камня в течение всего зимнего периода. Места выполнения погрузочных работ при вывозе снега в целях безопасности дорожного движения ограждаются специальными переносными указателями – табличками. Очистка от снега пешеходных ограждений должна быть выполнена совместно с очисткой проезжей и прилотковой частей дороги, и очисткой тротуаров – на всю ширину тротуара.

На улицах третьей очереди предусмотрено выполнение работ по грейдированию проезжей части. Складирование снега в валах у ограждений барьерного типа не допускается. Добавим, что механизированная уборка улиц предполагает максимальное использование спецтехники. Регламент предусматривает требования и к ручной уборке, которая применяется в местах, недоступных для техники.

«При ручной уборке снег или сколотый лед убирается от пешеходных ограждений с тротуаров и территорий остановочных павильонов полностью на проезжую часть в прилотковую зону или к указанным местам складирования с последующей погрузкой и вывозом автотранспортом. Неуплотненный свежевыпавший снег толщиной до 2 см подметается метлой, а свыше 2см сдвигается лопатой или движком», – следует из регламента.

ИА «Орелград»