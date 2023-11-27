Клычков изменил условия финансирования спортивных соревнований

При определении стоимости услуг организаторам разрешат анализировать рынок.

В Орловской области вступили в силу поправки, внесенные губернатором Андреем Клычковым в «Порядок финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». Указанный документ ранее был принят постановлением правительства региона. В числе прочего он регламентирует нормы расходов средств на проведение мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных состязаний Орловской области.

Однако практика показала, что в ряде случаев утвержденных норм расходов средств на проведение мероприятий по конкретным направлениям затрат попросту не существует. В результате возникает юридический казус, который может превратиться в бюрократический барьер и помешать полноценному проведению соревнований. Поправки призваны восполнить этот правовой пробел. Так, теперь при отсутствии утвержденных норм цена договора на поставку нужных организаторам соревнований товаров, выполнение работ и оказание услуг может определяться путем анализа аналогичных контрактов, размещенных в единой информационной системе в сфере закупок. Более того, постановление губернатора разрешает спортивным функционерам использовать и другие общедоступные источники информации, в том числе данные информационно-ценовых агентств и результаты изучения соответствующего рынка.

Новый документ разрешает финансировать проведение соревнований не только государственным учреждениям Орловской области, но и негосударственным некоммерческим организациям, «созданными в целях развития и популяризации физической культуры и спорта». Причем делать они это вправе за счет предоставленной им казенной субсидии. Еще одно новшество заключается в том, что документом уточняется понятие «информационное и техническое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий». В новой редакции документа оно включает в себя подготовку и размещение информации в средствах массовой информации и сети «Интернет», аренду и установку информационных конструкций, услуги по организации интернет-трансляций, а также аренду и приобретение необходимого для состязаний оборудования.

ИА «Орелград»