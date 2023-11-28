Мэрия Орла выплатила три миллиона семье искалеченного парня

На его голову с крыши «Рядов» упала ледяная глыба.

Администрация Орла исполнила судебное решение и выплатила семье Карнауховых три миллиона рублей. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Трагическое ЧП произошло в феврале 2022-го года. Ледяная глыба упала с крыши здания по Гостиной, 3 («Торговые ряды»), на голову 16-летнего Владислава Карнаухова. Подросток получил тяжёлые травмы и был вынужден отказаться от занятий спортом и планов по поступлению в школу полиции.

Как выяснилось, у всем известного здания даже не было управляющей компании. В итоге Советский районный суд решил, что компенсацию семье пострадавшего должна выплатить администрация Орла. Ответчик оспаривал этот вывод дважды – в апелляции и в кассации. Однако вышестоящие суды пришли к аналогичным решениям.

В итоге семья Карнауховых всё же получила от орловских чиновников «живые» деньги – как компенсацию за физический и моральный вред, нанесённый несовершеннолетнему в результате ЧП.

Также после этого случая было возбуждено и уголовное дело по статье «халатность». Им занимается Следственный комитет.

ИА «Орелград»