Орловец угрожал женщине бензопилой

В итоге его отправили в колонию строгого режима.
Преступление произошло в феврале текущего года в посёлке Змиёвка. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.
Местный житель, уже имевший проблемы с законом, вздумал угрожать убийством супруге своего знакомого. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы подкрепить свои угрозы делом, орловец взял бензопилу, которая хранилась у него дома, и привёл её в действие.
Такие «заигрывания» закончились уголовным делом. Свердловский районный суд признал мужчину виновным по статье «угроза убийством» (119 УК РФ). Его приговорили к небольшому, но реальному сроку в восемь месяцев. Отбывать его предстоит в колонии строгого режима.
«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.
Ранее стало известно, что житель Орловской области украл сварочный аппарат прямо из магазина.
ИА «Орелград»