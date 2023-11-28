Орловец угрожал женщине бензопилой

В итоге его отправили в колонию строгого режима.

Преступление произошло в феврале текущего года в посёлке Змиёвка. Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Местный житель, уже имевший проблемы с законом, вздумал угрожать убийством супруге своего знакомого. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы подкрепить свои угрозы делом, орловец взял бензопилу, которая хранилась у него дома, и привёл её в действие.

Такие «заигрывания» закончились уголовным делом. Свердловский районный суд признал мужчину виновным по статье «угроза убийством» (119 УК РФ). Его приговорили к небольшому, но реальному сроку в восемь месяцев. Отбывать его предстоит в колонии строгого режима.

«Приговор районного суда не вступил в законную силу», – уточнили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что житель Орловской области украл сварочный аппарат прямо из магазина.

ИА «Орелград»