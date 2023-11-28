В Орле заработала «горячая линия» по проблеме ВИЧ-инфекции

Специалисты ответят на вопросы граждан о мерах профилактики и диагностики.

В Орловской области региональным Управлением Роспотребнадзора организована работа телефонной «горячей линии» по проблеме ВИЧ-инфекции. Как пояснили в ведомстве, она работает рамках проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом. Основная информация по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции размещена на интернет-ресурсах: СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru, кроме того получить ответы на интересующие вопросы можно по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43).

Работа тематической «горячей линии» по ВИЧ-инфекции продлится по 5 декабря 2023 года. Она организована в Управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области». Специалисты указанных ведомств ответят на вопросы граждан о мерах профилактики, диагностики ВИЧ-инфекции. Часы работы горячей линии: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 13:45).

Телефоны горячей линии: отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора – (4862) 42-91-82, 42-37-75; эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Орловской области» – 77-06-89, консультационный центр – 75-02-76; территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Ливны – (48677) 7-13-34, в городе Мценске – (48646) 2-08-39, в поселке Кромы (48643) 2-15-98, в поселке Верховье – (48676) 2-39-57.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области предлагает всем желающим принять участие в работе «горячей линии» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Напомним, в текущем году в соответствии с Государственной стратегией правительство Орловской области утвердило программу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в регионе на период до 2030 года. Она является основой для исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также добровольцев.

Из преамбулы документа следует, что регистрация случаев ВИЧ-инфекции в Орловской области началась в 1993 году. До 2014 года ежегодная выявляемость ВИЧ-инфекции среди местных жителей не превышала 170 человек. В период с 2015 по 2018 годы отмечался рост заболеваемости за счет «активизации эпидемического процесса среди потребителей психоактивных веществ». С 2019 года в регионе наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости ВИЧ-инфекции за счет увеличения объемов проводимых профилактических мероприятий.

«Орловская область входит в число субъектов Российской Федерации со средним уровнем поражения населения ВИЧ-инфекцией, – говорится в стратегическом документе. – По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории Орловской области проживало 2,3 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией, что составляло 0,3 процента населения региона. Оказание медицинской помощи организовано в БУЗ «Орловский центр СПИД».

Для обеспечения скринингового обследования населения в регионе работают пять лабораторий по диагностике. Бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию доступно для жителей региона в любой медицинской организации, подведомственной региональному департаменту здравоохранения. В 2022 году в Орловской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию было охвачено 191 832 человека, из них граждан РФ – 184 883 человека. Объем скрининга по сравнению с 2021 годом увеличился на 9,4 процента, обследованием на антитела к ВИЧ в 2022 году было охвачено 25,9 процента населения области.

ИА «Орелград»