Материалы проверки «Орелфармации» переданы в прокуратуру

Аудиторы заявляют, что вскрыли некоторые нарушения и недостатки.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия «Орелфармация» за 2022 год. Отчет уже прозвучал в стенах Орловского облсовета народных депутатов. Материалы контрольного мероприятия также направлены губернатору и в прокуратуру Орловской области. Из них следует, что аудиторы в ходе контрольного мероприятия выявили некоторые нарушения и недостатки.

«В нарушение условий документации о закупке (порядок формирования цены договора), согласно которым предприятие рассчитывает сумму договора в равных долях от общей суммы процедуры закупки, исходя из количества участников, прошедших процедуру отбора поставщиков, допущено заключение договора с участниками на суммы не равными долями относительно суммы процедуры закупки», – говорится в отчете. Также аудиторы считают, что ГУП неправомерно установило условие об участии в трех закупках, осуществленных способом предварительного отбора с заключением рамочного договора только субъектов малого и среднего предпринимательства.

В нарушение требований постановления правительства РФ № 616 предприятие осуществило три закупки не в электронной форме. Выборочной инвентаризацией было выявлено наличие на ответственном хранении в карантинной зоне предприятия препаратов, закупленных департаментом здравоохранения Орловской области, с истекшим сроком годности. Также были установлены случаи нарушения внутреннего положения о закупках товаров, работ и услуг. Тут речь идет, скорее, о технических недостатках, например, в извещении и документации о закупке содержатся неоднородные коды общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, либо данные коды частично отсутствуют.

«Для устранения в рамках своей компетенции выявленных контрольным мероприятием нарушений и замечаний в адрес ГУП ОО «Орелфармация» и департамента здравоохранения Орловской области внесены представления», – сообщает КСП.

ИА «Орелград»