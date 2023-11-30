Мэрия Орла сдаст в аренду здание за полцены

Муниципальное помещение будет сдано в аренду на льготных условиях.

Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла издало извещение о возможности предоставления объекта в безвозмездное пользование или аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям. Конкурс пройдет 9 января 2024 года в стенах мэрии. Речь идет об одноэтажном нежилом административном здании общей площадью 110,8 квадратных метра, расположенном в Орле по переулку Половецкому. Размер годовой арендной платы за пользование этим зданием был определен на основании проведенной в конце ноября оценке рыночной стоимости, он составил 382 658,88 рубля.

Однако из условий конкурсной документации следует, что годовая плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере 50 процентов размера годовой арендной платы за объект, установленной на основании отчета об оценке рыночной цены. Заявления от соискателей в мэрии будут принимать по 29 декабря 2023 года. Вскрытие конвертов с заявлениями будет производиться 9 января 2024 года в 16:00 часов в здании мэрии. Заявление подается в письменной форме с текстовой копией на электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении имущества». К нему должны быть приложены копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации.

Объект предоставляется в пользование на срок до пяти лет. Он должен использоваться только по целевому назначению. Запрещаются его продажа, передача прав и обязанностей по договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предоставление объекта в субаренду. Социально ориентированная некоммерческая организация, которой достанется здание, вправе в любое время отказаться от договора, уведомив об этом уполномоченный орган за один месяц.

ИА «Орелград»