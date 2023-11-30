В Орловской области единое пособие назначено на 45 тысяч детей

30.11.2023 | 19:53 Новости, Общество

Данными поделилось отделение Социального фонда России по региону.

С начала года в Орловской области единое пособие назначено на 45 528 детей. Оно положено в случае, если среднедушевой доход семьи ниже установленного в регионе минимума. При выплате единого пособия оцениваются имущество (движимое и недвижимое), иные активы. Также учитывается занятость родителей (причины ее отсутствия). Единое пособие назначается на всех детей, которые воспитываются в семьях, нуждающихся в поддержке (до 17 лет). Выплата может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Заявление о назначении пособия можно подать через «Госуслуги». Такой путь орловцы выбирают чаще всего, отмечают в отделении СФР по региону. Также оформить заявление можно при посещении офисов Фонда и МФЦ.

С 1 января 2024 года размер регионального прожиточного минимума на детей немного повышен – до  13 760 рублей.

ИА “Орелград”


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