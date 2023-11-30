Определены схемы маршрутов после открытия Красного моста

Схемы движения будут установлены с 1 января по результатам опросов жителей.

Как сообщает администрация Орловского муниципального округа, определены схемы движения маршрутов №№ 363 и 395 после открытия Красного моста. Непосредственное участие в этом приняли местные жители, для которых еще в начале ноября казенное учреждение «Организатор перевозок» организовало опрос общественного мнения. Сообщается, что в связи с предстоявшим, на тот момент, открытием движения по Красному мосту в Орле жителям села Михайловка, деревни Большая Куликовка и соседних населенных пунктов было предложено высказать свое мнение по вопросу изменения существующих схем движения.

Речь шла о судьбе автобусов, обслуживающих межмуниципальные маршруты №363 «Орел – Большая Куликовка» и №395 «Орел – Михайловка». По данным администрации Орловского муниципального округа, более 80 процентов респондентов, то есть подавляющее большинство, поддержало идею сохранить схемы движения автобусов, действовавшие до реконструкции Красного моста, то есть с отправлением от автовокзала города Орла через улицу Комсомольскую, Красный мост и далее улицы Московскую и 3-ю Курскую.

«Кроме того, по аналогичному вопросу 17 ноября 2023 года в Большекуликовском территориальном управлении состоялся сход граждан с участием перевозчика и заместителя начальника КУ ОО «Организатор перевозок» Игоря Шквыри, – следует из информации окружной администрации. – В ходе собрания жители также поддержали прежнюю схему. Мнение жителей, удобство пассажиров и доступность межмуниципального транспорта региона являются приоритетами в работе учреждения».

Именно поэтому изменение действующих схем движения было согласовано с управлением транспорта областного департамента дорожного хозяйства, транспорта и РГСП. Кстати, эти изменения начнут действовать на маршрутах №363 и №395 только с 1 января 2024 года. «С учетом увеличения протяженности маршрутов расписание скорректировано, но время отправления автобусов от конечных остановочных пунктов останется прежним», – добавили в администрации, поблагодарив респондентов за проявленную активность.

ИА «Орелград»