Онкобольная орловчанка, замеченная Собчак, всё же получила лекарство

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

«В настоящее время женщина получила необходимый ей лекарственный препарат», – отметили в областном органе надзора.

Сообщается, что средства на закупку лекарства выделялись из регионального бюджета в результате действий прокуратуры. Кроме того, сама закупка осуществлялась под надзором данного ведомства.

Информация об онкобольной орловчанке, которая, несмотря на решение суда, не может получить бесплатно жизненно необходимое ей лекарство, появилась в телеграм-канале Ксении Собчак на минувшей неделе. 55-летняя женщина нуждалась в препарате «Олапариб». Его месячный курс обходится в 300 тысяч рублей, а принимать лекарство нужно два года.

Позднее орловский депздрав оправдал эту ситуацию тем, что препарат был выписан только в июле, в связи с чем его закупка затянулась.

ИА «Орелград»