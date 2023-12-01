Мэр Орла увековечил своё имя на Красном мосту

Оно указано на табличке, установленной после ремонта.

Юрий Парахин сам опубликовал её фотографию в соцсетях, отвечая на вопрос одной из пользовательниц.

Женщина иронично поинтересовалась: «Учитывая стоимость ремонта, позолота где?!» Ответ мэра в виде опубликованной фотографии оказался не менее остроумным.

На табличке, установленной на мосту со стороны улицы Гостиной, указано название объекта, заказчик (мэрия Орла), а также имя мэра, при котором «свершилась» реконструкция. Также приводятся названия организаций (с именами их руководителей), которые проектировали и осуществляли ремонт.

Напомним, что мост сдали позже положенного срока, а его первоначальный подрядчик оказался под уголовным преследованием. Возможно, цель установки данной таблички – не удовлетворить тщеславие тех, кто участвовал в проекте, а лишь напомнить о них в случае, если выяснится, что работы оказались сделаны неправильно или некачественно.

ИА «Орелград»