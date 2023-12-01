В понедельник в Орёл приедут сотрудники Федерального казначейства

1.12.2023 | 16:54 Новости, Экономика

Они установят причины, которые довели город до предбанкротного состояния.

Фото: ИА «Орелград»

Команда Федерального казначейства прибудет в Орёл 4 декабря. Их главная цель – выяснить причины, по которым у муниципального образования сформировалась солидная кредиторская задолженность. Результаты этого аудита передадут в Министерство финансов РФ.

Новость озвучили на заседании Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщает «Орёлтаймс», информацию «довёл» Вадим Тарасов. (Сегодня облсовет официально утвердил его на должность заместителя губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам).

Согласно последним данным, кредиторская задолженность областного центра приближается к двум миллиардам рублей. Счета некоторых бюджетных учреждений уже заблокированы.

Также у Орла сформировался долг перед ФНС в размере 736 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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